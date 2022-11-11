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НовостиОбщество11 ноября 2022 12:25

В Череповце на перекрестке у Архангельского моста добавили стрелку на светофоре

Правила проезда на перекрестке Архангельская - Командарма Белова изменились
Евдокия САХАРОВА

В Череповце добавили дополнительную секцию светофора около нового моста. Теперь светофор регулирует левый поворот с Архангельской на улицу Командарма Белова. При этом маневр возможен лишь при горящей зеленой стрелке. Подробности рассказал мэр Череповца Вадим Германов в соцсети.

«Ранее автомобили сразу после поворота "утыкались" в запрещающий сигнал перед "зеброй" у смотровой площадки. Красный сигнал светофора видели далеко не все. Теперь проблема решена», – пояснил градоначальник.

Кстати, зеленая стрелка в направлении Командарма Белова загорается одновременно с зеленым сигналом для машин на этом пешеходном переходе.