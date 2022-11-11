В Череповце 12 ноября у Ледового дворца пройдет сельхозярмарка

В Череповце на субботу, 12 ноября запланировали проведение большой сельскохозяйственной ярмарки. У Ледового дворца с 10 до 15 часов 50 фермеров из Кириллова, Чагоды, Устюжны, Бабаево, Белозерска и Сокола представят свои товары.

«Горожане смогут купить ягоды, овощи, рыбу, свежее мясо, сыры и другую продукцию. В торговых домиках будут продавать ремесленные товары и сувениры ручной работы», — рассказала директор Агентства городского развития Оксана Андреева.

Ярмарку проводят по проекту «Четыре сезона». Следующие торги пройдут 26 ноября и 24 декабря. В этом году в городе металлургов проведут 67 ярмарок.