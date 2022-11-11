Вологодчине на выходных грозит резкое похолодание

Вологодский гидрометцентр обещал вологжанам усиление ветра к вечеру пятницы, 11 ноября. Это верный признак смены погоды.

В Вологодской области на протяжении текущей недели специалистами отмечена аномально теплая погода. Все потому, что территория региона находилась под влиянием тёплого атлантического воздуха от южных ветров. На выходных ситуация изменится.

В субботу ожидаются интенсивные дожди до 10 мм осадков, порывы ветра до 15-19 м/с. В воскресенье температура воздуха резко понизится до слабо отрицательной. Порывистый ветер сохранится, а осадки начнут переходить в мокрый снег и снег. На дорогах появится гололедица. Может произойти налипание мокрого снега на проводах и ветвях деревьев.

В ночь на понедельник похолодание лишь усилится.