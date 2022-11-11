На Вологодчине не отменят Новый год

В Вологодской области решили не отменять Новый год. В городах и районах на площадях поставят елки, а для детей проведут праздничные утренники. Об этом сообщил губернатор Олег Кувшинников.

Каникулы растянутся на 9 дней с 31 декабря по 8 января.

«Мероприятия везде пройдут, подготовка к ним уже началась. Запустим их с 18 ноября, с дня рождения Деда Мороза. Не будет масштабных гуляний и больших концертов, на которые требуется много денег. Деньги сейчас нужны на другие задачи. Ситуация, конечно, далеко не праздничная. Но мы справимся с трудностями», — заявил глава Вологодчины.