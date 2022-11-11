Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 11:50

На Вологодчине не отменят Новый год

Праздники пройдут без дорогостоящих гуляний, но мероприятия будут организованы
Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области решили не отменять Новый год. В городах и районах на площадях поставят елки, а для детей проведут праздничные утренники. Об этом сообщил губернатор Олег Кувшинников.

Каникулы растянутся на 9 дней с 31 декабря по 8 января.

«Мероприятия везде пройдут, подготовка к ним уже началась. Запустим их с 18 ноября, с дня рождения Деда Мороза. Не будет масштабных гуляний и больших концертов, на которые требуется много денег. Деньги сейчас нужны на другие задачи. Ситуация, конечно, далеко не праздничная. Но мы справимся с трудностями», — заявил глава Вологодчины.