О зарплате на Вологодчине поведал губернатор

В Вологодской области зарплата растет, заверил губернатор. Он опирался на данные РОсстата.

Олег Кувшинников дал интервью Youtube-каналу «16 негритят». Среди всех вопросов ему был задан и такой: «По данным СМИ, средняя зарплата в регионе составляет 33 тысячи 500 рублей и падает. Почему?»

Губернатор опроверг эту цифру. «Цифра, которую вы назвали, не соответствует действительности. Скорее всего, она была взята из неофициальных экспертных источников, которые не подтверждаются данными Росстата.

Я могу сказать, что за первый квартал текущего года средняя заработная плата составила 52 тысячи 492 рубля. Её рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении составил 23%, а в реальном почти 10%".

У Олега Кувшинникова такие данные : "Мы вошли в топ-30 регионов с самой высокой заработной платой. А по темпу роста зарплаты мы занимаем четвёртое место в России и первое – на Северо-Западе..."

Олег Кувшинников подчеркнул, что речь идёт именно о средней заработной плате.

«Если средняя заработная плата в Череповце составляет в среднем 70 тысяч рублей, в Вологде – 50 тысяч, то в сельской местности она значительно меньше. Вот эту среднюю зарплату фиксирует Росстат в Вологодской области», — отметил он.