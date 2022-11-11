В Вологодской области будут синхронизировать меры по территориальной и гражданской обороне

На Вологодчине синхронизируют планы гражданской и территориальной обороны. Как сообщает сайт АиФ, 11 ноября в правительстве области прошло заседание Оперативного штаба по обеспечению безопасности населения и объектов инфраструктуры в рамках базового режима готовности. В заседании Штаба помимо членов регионального правительства принимали участие заместитель председателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев и представители силовых ведомств. В центре внимания - вопросы координации работы по исполнению указа президента Владимира Путина о введении четырех режимов готовности для различных регионов России.

«В Вологодской области много крупных промышленных предприятий, важные транспортные и гидротехнические узлы, объекты инфраструктуры. Нужно обеспечить безопасность населения и этих объектов», - рассказал Оле Кувшинников, глава региона. Он подчеркнул, что в настоящее время важно синхронизировать меры по гражданской и территориальной обороне.