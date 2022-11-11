В Череповце отремонтировали полукилометровый тротуар

В Череповце на Краснодонцев отремонтировали полукилометровый тротуар. Пешеходную дорожку сделали на нечетной стороне от дома № 1 до Архангельской. Объект приняли сотрудники департамента ЖКХ и общественники. Об этом сообщает официальный сайт Череповца.

Отремонтировали этот участок по просьбам местных жителей, кроме того, здесь находятся административные здания, полиция. А тротуар находился в плачевном состоянии, часть тротуара отсутствовала вовсе.

500 метров тротуара отремонтировали по программе «Безопасные и качественные автодороги».

«При ремонте дороги удалось сэкономить деньги, на них отремонтировали тротуар. Здесь новые бордюры, пандусы, асфальт. В следующем году сделаем четную сторону», — рассказал замначальника отдела по эксплуатации территорий департамента ЖКХ Сергей Чижков.