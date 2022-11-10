Картины Василия Верещагина задержатся в Череповце еще на 10 дней

В Череповце продлили выставку картин Василия Верещагина. Работы привезены из Третьяковки и Русского музея.Выставка приурочена к 180-летию великого художника. Выставка знаменитого русского художника-баталиста продолжит работать в Череповце до 23 ноября. Ее продлили по просьбам горожан. Экспозиция (12+) размещена в новом музейном пространстве на улице Социалистической.

"Большой интерес к выставке, посвященной 180-летию нашего прославленного земляка, позволил продлить пребывание подлинников в отреставрированном музее еще на 10 дней", – написал ВКонтакте мэр Вадим Германов.

Череповец основательно подготовился к юбилею великого живописца. Так, был отреставрирован Дом-музей Верещагиных. Подлинные произведения художника, которые размещены здесь, привезли из фондов Третьяковской галереи, Русского музея, Ярославского художественного музея, Рыбинского музея-заповедника, Вологодской областной картинной галереи.