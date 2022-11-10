Суд выселяет ДОСААФ из здания в центре Вологды

Суд выселяет ДОСААФ из здания на улице Мальцева,39 в Вологде. Как сообщает пресс-служба судов, решением суда школа общественно-государственной организации ДОСААФ должна в месячный срок освободить помещение. В арбитражный суд с иском обратился военный прокурор Западного военного округа.

Как было установлено в суде, эти помещения находятся в федеральной собственности, они закреплены на праве оперативного управления за вологодским военкоматом.

Но использовались в качестве учебных классов для проведения занятий с учащимися, в них хранилось принадлежащее ДОСААФ имущество.

В сообщении суда говорится, что Минобороны и военкомат не передавали ДОСААФ право на пользование этими помещениями. И ДОСААФ не смог доказать, что имеет правовые основания пользоваться помещениями.