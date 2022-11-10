Назальную вакцину от коронавируса закупили для вологжан

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вологодской области закупили назальную вакцину «Спутник V». Покупку профинансировали из областного бюджета. По словам пресс-службы области, в первую очередь ее будут использовать для вакцинации мобилизованных и призывников.

Вакцинироваться с помощью новой вакцины вологжан приглашают 11 ноября в торговом центре «Мармелад» с 14 до 19 часов.

Напомним, вакцинация проходит в два этапа с разницей в три недели. Содержимое ампулы набирают в шприц, а вместо иглы ставят автомайзер и вводят препарат в носовую полость. В течение двух часов пациенту нельзя есть, пить и курить.

Эта вакцина создает барьер и препятствует заражению ковидом через слизистую оболочку носа.