12-летняя череповчанка выпала с балкона

В Череповце девочка упала под ноги прохожей с высоты. ЧП случилось 9 ноября на улице Химиков, 16. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного отдела СКР по Череповцу, сообщает портал Город Че. Девочка была срочно госпитализирована, ее доставили в детскую областную больницу.

У ребенка - серьезные травмы. "Состояние тяжелое, пострадавшая в реанимации. Ребенок в сознании", - пишет Город Че.

Анастасия Фадеева так описала ситуацию: "Произошло это у меня на глазах, по дороге домой, Увидела, как девочка выпрыгнула с балкона, практически мне под ноги. Подбежала к ней, далее к отделу полиции на Химиков 14, но там мне никто не открыл. После этого я снова подбежала к девочке, она уже стала приходить в себя, я стала вызывать скорую, но не смогла дозвониться. После подошла мама девочки и вызвала скорую..." Как оказалось, школьница выпала с 7 этажа.

Ночью 3 апреля этого года в Череповце восьмиклассник выпал с 8 этажа, его родители спали.