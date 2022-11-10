В Вологодской области арестовали убийцу

В Липином Бору арестован подозреваемый в убийстве друга. Следственными органами СУ продолжается расследование уголовного дела по подозрению 51-летнего мужчины в совершении убийства 47-летнего жителя Вашкинского района.

Вечером 7 ноября 2022 года между злоупотреблявшими спиртным в частном доме в поселке Новокемский между приятелями произошла ссора, в ходе которой один из мужчин несколько раз ударил второго ножом, причинив тому смертельные раны.

О ЧП было сообщено в полицию. В итоге 51-летний фигурант был задержан, на допросе он признался в содеянном.

По ходатайству органов следствия подозреваемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступлений, за которые отбывал реальные сроки лишения свободы, судом заключен под стражу. В ближайшее время ему запланировано предъявление обвинения.