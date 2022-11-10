В Вологодской области пересчитают бобров, выдр и норок

В охотничьих угодьях Вологодчины начался учет околоводных животных - норок, выдр и бобров. Как сообщает Облохотдепартамент ВКонтакте, по данным учета 2021 года, в охотничьих угодьях региона насчитывалось 38 535 особей бобра, 21 343 – норки и 5 874 – выдры.

Для учета используются различные методики. Так, мониторинг норки и выдры можно одновременно проводить на больших территориях по следам на снегу. Следы норки и выдры перепутать довольно трудно. Норки и выдры концентрируются на тех водоемах, где зимой есть доступ к воде: с выпадением глубокого рыхлого снега эти хищники питаются в основном рыбой.

Для учета бобров на обширных территориях применяется статистический метод. Сначала подсчитывают бобровые поселения в обследуемом районе, а потом определяют среднее число бобров в поселении. Главная задача учетчиков – выявить наиболее точное число бобровых семей.

Жилым поселением считается только то, в котором имеются свежие (1–3-дневной давности) следы бобров - чаще всего это свежесгрызенные деревья и кустарники (погрызы).