В Череповце школьникам устроят гастрономический пир на неделю

В Череповце с 14 по 19 ноября пройдут Дни национальных культур. К празднованию присоединятся и школьники. Для школ подготовили специальное меню.

«Накормим школьников рисовой кашей по-азербайджански, гороховым супом пити, бакинским пловом, напоим чаем с лимоном и мятой. Во вторник будет чахохбили, мясные котлеты айкима, тушеная капуста по-осетински, осетинский перловый суп. Среда — день белорусской кухни: будут куриные биточки, толченка, печень тушеная, уха по-гомельски. В четверг мясо по-абхазски с отварным рисом и куркумой, гедлибже и аджапсандали. Завершат неделю биточки по-кубански, казачий борщ, тушеный с овощами картофель и узвар. Чтобы подготовить такое меню, технологам пришлось постараться. Некоторые рецепты мы чуть изменили: уменьшили количество специй», — рассказала директор центра социального питания Светлана Шакина.

Мероприятий запланировано много. К празднованию присоединятся учреждения культуры, спорта и образования, общепит. «В школах проведут конкурсы, мастер-классы, выступят национальные творческие коллективы. Молодежный центр проведет фотоконкурс „Национальный код“ и игру „Знатоки культуры“, Дом знаний — конкурс юных гидов-переводчиков», — рассказала заместитель мэра Череповца Наталья Стрижова.

С 18 до 20 ноября пройдет футбольный турнир с участием 8 команд. Участие примут уроженцы Грузии, Армении, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Дагестана и России.

Запланирован фестиваль ГТО, эстафета «Игры народов», краеведческие и спортивные игры, лекции. 19 ноября в ДК «Строитель» состоится фестиваль "Мы вместе".