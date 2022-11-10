Жители Вологды собирают гуманитарную помощь для солдат

Фото: администрация города Вологды

В Вологде продолжают собирать одежду, обмундирование и лекарства для мобилизованных. Гуманитарную помощь направляют на распределительный пункт или на передовую.

Вологжанин Михаил Округин передал в городское отделение "Единой России" пять коробок с самым необходимым: теплые носки и перчатки, ботинки, зубные пасты, бритвенные станки, влажные салфетки, бинты. «Вместе с близкими родственниками решили внести посильный вклад в поддержку наших мобилизованных ребят. Куплено всё было на личные средства», — поделился Михаил.

С конца февраля в этом пункте сбора для бойцов спецоперации вологжане принесли порядка 40 тонн гуманитарной помощи. Помогают предприятия, организации и обычные граждане.

Партийный пункт сбора открыт на ул. Козлёнской, 6, в кабинете 109. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 708-102 (доб. 203) и 8 900 507-87-48.

В областной столице есть еще несколько пунктов сбора. В молодёжный центр «ГОРКОМ35» принести посылки можно в будни с 09:00 до 19:00, в выходные с 12:00 до 15:00. В центре защиты семьи, материнства и детства «С миру по нитке» на ул. Петрозаводской, 10, вологжан ждут с 10:00 до 14:00, кроме пятницы и воскресенья. Принести передачи можно в АНО «Мама может» на ул. Козлёнской, 45а, с 10:00 до 16:00. Также в разных микрорайонах города расположены филиалы Центра по работе с населением: ул. Козлёнская, 83; ул. Новгородская, 23; ул. Южакова, 26; ул. Северная, 26; ул. Горького, 85. Гуманитарная помощь принимается с 16:00 до 19:00,