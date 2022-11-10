В Череповце разыграют пять мест для елочных базаров

В Череповце определились с елочными базарами: для них выделено пять мест в городе. Аукцион на право аренды участков состоится 8 декабря. Эти места будут разыграны на конкурсной основе.

«Разыграем пять точек по продаже новогодних елей: две у Колхозного рынка, по одной на площади Химиков, у торгового центра на проспекте Победы, 200 и у дома № 11 по Ленинградской. Столько же мест под продажу елок было в прошлом году. Начальная цена лота — три тысячи рублей», — приводит cherinfo слова начальника отдела аренды земельных участков комитета по управлению имуществом города Елена Соловьянова.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 декабря. А елочки начнут продавать с 21 по 31 декабря.