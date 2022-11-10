В Вологодской области за сезон обновлено покрытие 328 км дорог

Губернатор Вологодской области подвел итоги сезона ремонта дорог. По его словам, в этом году было модернизировано около 750 километров трасс различного значения. План был перевыполнен на 300 км.

Все отремонтированные дороги можно увидеть на специальной интерактивной карте, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Масштабные работы проведены в Вологодском, Череповецком, Никольском, Тотемском и Бабушкинском районах, вблизи городов Кадников и Сокол. В Череповецком районе было заасфальтировано 24 км трассы на Пошехонье.

Дорожное покрытие обновлено на 328 километрах региональных и муниципальных автодорог. В перечне важных объектов - трасса Тотьма-Никольск, подъезды к Никольску и Кадникову, южный подъезд к Соколу, ряд трасс в Шекснинском, Чагодощенском и Вологодском районах. Кроме того, к ноябрю выполнен ремонт более 20 региональных объектов, а также 12 улиц крупнейших городов региона - Череповца и Вологды.