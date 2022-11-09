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НовостиОбщество9 ноября 2022 14:43

Еще одно дорожное кольцо возводится в Вологде

Работы начались на пересечении улиц поэта Романова и Молодежной
Иван Чухнин

На пересечении улиц поэта Романова и Молодежной Вологды строится кольцевая развязка. Дорожники приступили к формированию щебеночного основания.

Об этом сообщил Сергей Воропанов: «Асфальтировать дорожное полотно будем уже в следующем году, а в этом сезоне проводим все возможные подготовительные работы и формируем дорожное основание. Поэтому пользоваться этим участком можно будет уже этой зимой. Работа идет в 4 этапа и включает в себя переустройство инженерных коммуникаций, строительство участка дороги длиной в 2 километрах, трех кольцевых развязок, а также моста через реку Шограш».