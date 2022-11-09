В Чагодощенском районе собачьи свадьбы пугают местных жителей

Стоп-кадр видео. Группа «Народная правда / Чагода».

Стая собак пугает местных жителей в Чагодощенском районе. Люди боятся и за себя, а особенно - за детей.

Ролик с собачьей свадьбой появился в группе «Народная правда / Чагода». Стая разнопородных собак чувствует себя хозяином территории - она заснята на фоне местного магазина. Даже любители животных не скрывают страха: «Люблю животных. Но таких стай боюсь. А о детях и говорить нечего», «Люблю собак, у самой две, но вот таких свор боюсь очень».

«Собаки по посёлку бегали во все времена. Раньше ездила машина-собаколовка, а теперь другой подход: у собак есть хозяева, с них и надо спрашивать...» - сетуют сазоновцы.

А большинство констатируют факт: пора собачьих свадеб снова началась, и весь ужас повторяется.