Евгений Шулепов похвастался должностью президента

Депутат Законодательного собрания области Евгений Шулепов сообщил в соцсетях радостную новость. Парламентарий был избран президентом Федерации по лыжным гонкам Вологодской области.

«С одной стороны приятно. Я всю жизнь на лыжах, влюблён в биатлон. Объехал Россию и много стран, участвуя в крупнейших соревнованиях. С другой стороны, чувствую большую ответственность, потому что прекрасно понимаю, что стоит на кону и знаю, какой объём работы предстоит», — написал депутат.

Ранее, на посту главы Вологды, Шулепов активно занимался продвижением лыжного спорта. В городе проводилось более 200 спортивных соревнований. Новый президент отметил, что перед ним теперь стоит множество проблем: «Сегодня, к сожалению, у Федерации проблем выше крыши: и базы, и кадры, и финансы, и организация, и детский спорт… Договорились в течение двух месяцев сверстать и согласовать стратегию развития лыжного спорта в области и представить ее и на региональном и федеральном уровнях».