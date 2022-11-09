Интерпол перестал разыскивать акционера "Северного кредита" Алексея Железова

Интерпол удалили из своей розыскной базы данные бывшего владельца вологодского СКДМ и акционера скандального банка «Северный кредит» Алексея Железова. Об этом сообщила газета «КоммерсантЪ». Напомним, российские правоохранители считают его причастным к хищению 3,1 млрд рублей из банка «Северный кредит».

После возбуждения уголовного дела «Северного кредита», Железов уехал в свой дом в Италии, где у него есть вид на жительство. В 2020 году бизнесмен был задержан по запросу российских правоохранителей и отправлен в заключение, но через 40 дней суд в Турине отправил мужчину под домашний арест. Доказательства виновности посчитали недостаточными.

«Комиссия по контролю за файлами международной полицейской организации после четырехдневного разбирательства признала розыск бизнесмена противоречащим внутренним правилам Интерпола. Это решение последовало через 2 года после того, как итальянские власти отказались экстрадировать бизнесмена в Россию. Тогда местная прокуратура не стала поддерживать запрос Генпрокуратуры РФ, посчитав, что в описанных в нем действиях отсутствует признаки хищения 3,1 млрд. руб. из рухнувшего банка „Северный кредит“, которое инкриминируется владельцу предприятия», — пишет «КоммерсантЪ».