Статуя городового и советский УАЗик появятся в Череповце

В Череповце появятся два арт-объекта - статуя городового и советский уазик.

Об этом сегодня на торжественном построении в честь Дня сотрудника ОВД сообщил мэр Вадим Германов. Их откроют к 100-летию участковой службы и столетию ППС.

"Скоро решим, где его установить. Это дань уважения вашей службе", — сказал Вадим Германов на площади Революции перед собравшимися полицейскими.

День сотрудника ОВД отмечается 10 ноября. До 2011 года праздник назывался Днем милиции. В Череповце больше тысячи полицейских.

Напомним, в 2021 году к 85-летию ГИБДД на Красноармейской площади установили «стакан» и автомобиль ГАИ.