В Вологодской области обработано 2, 6 тысяч гектаров от борщевика

В Вологодской области обработали 2,9 тысяч га от борщевика Сосновского.

В том числе 2,6 тысяч - химическим способом и 0,3 тысяч – механическим, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. Сейчас ведется подведение итогов работ. На следующий год площади вырастут.

А департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области вместе с БУ ВО «Электронный регион» дорабатывает автоматизированную систему интерактивной картографической информации о распространении и обработке борщевика Сосновского. Специалисты на местах заносят туда данные по участкам.

"Мы все понимаем опасность борщевика для здоровья и жизни жителей области. Поэтому мероприятия по борьбе с данной культурой будут проводиться на систематической основе, - сказал начальник профильного департамента Сергей Поромонов. - В июле - августе 2022 года департаментом организована работа по сбору заявочной документации от муниципальных образований области на 2023 год. Заявки представлены на плановую площадь обработки 3,2 тысяч гектаров».

Главная цель - контроль над своевременным чередованием и качественным проведением обработок земельных участков, заросших сорняком.