Череповецкий мэр рассказал как ездить на выезде из города

Схема: мэрия Череповца.

На кольце при выезде из Череповца изменили схему движения. Новая схема движения в Череповце показала, что водители не в состоянии принять и понять ее. Речь идет о перекрестке Кирилловского шоссе и Северной объездной дороги. За разъяснение правил движения взялся мэр города Вадим Германов.

«По умолчанию» на перекрестках с круговым движением съезжать можно только с крайней полосы, а уходить налево по кругу — по всем полосам», - сообщил мэр.

На участке изменили схему движении, чтобы увеличить пропускную способность.

«Теперь проехать от Тоншалово в Череповец и в обратном направлении можно с двух полос, а налево по кругу - только по внутреннему радиусу. Таким образом, мы сохранили две полосы в каждом направлении», - прокомментировал Германов.

При этом мэр посоветовал водителям не забывать смотреть на дорожные знаки и выбирать нужную полосу для поездки.