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НовостиОбщество9 ноября 2022 7:42

Череповчане старше 16 лет могут посмотреть фильмы студентов ВГИКа

Показы пройдут в "Комсомольце"
Иван Чухнин
Фото: официальный сайт Череповца.

Фото: официальный сайт Череповца.

В Череповце в "Комсомольце" покажут фильмы студентов ВГИК. С 10 по 12 ноября там покажут три программы короткометражек. Череповчане смогут проголосовать за лучшую картину.

Каждый зритель получит бланк для голосования. Каждый фильм нужно оценить по пятибалльной шкале.

Напомним, студенческий кинофестиваль ВГИК проходит каждый год и открывает новых интересных авторов. В свое время благодаря фестивалю известность получили Тарковский, Шукшин и Кончаловский.

10, 11 и 12 ноября показы в «Комсомольце» начнутся в 19 часов. Вход свободный, бронирование мест и регистрация не требуются. Короткометражки предназначены для зрителей от 16 лет.