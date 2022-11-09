"Северсталь" проиграла восьмую игру из девяти

«Северсталь» уступила «Автомобилисту». Это восьмое поражение череповчан в девяти матчах. КХЛ "Северсталь" проиграла «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходила в Череповце и завершилась со счётом 3:2.

Шайбы забросили Стефан да Коста (46-я минута) и Брукс Мэйсбек (58-я, 60-я). У «Северстали» забрасывал Давид Думбадзе (45-я, 47-я).

Итоге: «Северсталь» с 27 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 36 очками располагается на третьей строчке в Восточном дивизионе.