В Вологде установили "страшненькие" скамейки на Набережной

Как вам новые-старые скамеечки?

В Вологде появились скамейки на Набережной 6 Армии. Появились они неожиданно быстро - после жалобы одной из вологжанок губернатору. Похоже, без долгих обсуждений и проектирования, согласований и общественных слушаний. Потому что в ходе прямого эфира мэра Вологды Кристин Сафонова назвала скамейки «некрасивыми».

Многие согласились с ней, высказывалось мнение, что скамейки не соответствуют облику исторического центра старинного города. Появился эпитет "страшненькие".

Мэр Вологды Сергей Воропанов прокомментировал установку таких скамеек: «Кому-то понадобилась скамейка — мы её поставили. Прошу так и расценивать».

Оказалось, что это скамейки со склада, бывшие в употреблении. Сделали это по просьбе жителей. И это, говорят, временная мера.