100 тысяч рублей не обязаны возращать те вологжане, которые были мобилизованы и возвращены домой

Вологжанам разъяснили, когда мобилизованные не должны возращать 100 тысяч рублей, в том случае, когда их вернули: если они были призваны до 1 ноября.

Речь идет о тех, кто попал под частичную мобилизацию, объявленную в конце сентября. А потом их вернули домой - в первую очередь, это многодетные отцы или мужчины, которые не прошли медицинскую комиссию в военных учебных центрах.

«Моего мужа мобилизовали в сентябре. В конце октября мужа вернули из учебной части домой, так как у нас многодетная семья. Надо ли нам возвращать полученные региональные выплаты?», — спрашивает одна из вологжанок.

Департамент социальной защиты населения Вологодской области сообщил, что в регионе установлена социальная помощь лицам, призванным военкоматом области на военную службу по мобилизации, в форме единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей и ежемесячной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей.

«Норма о возврате полученных сумм единовременной и ежемесячных денежных выплат установлена для граждан, получивших выплаты, в случае отмены решения призывной комиссии и возвращения мобилизованного из части домой — это правило распространяется на лиц, призванных после 1 ноября 2022 года», — рассказали в департаменте.

Соответственно многодетные отцы, которые были мобилизованы в сентябре-октябре 2022 года, и возвращены из учебных частей до 1 ноября 2022 года, не обязаны возвращать полученные выплаты.