10 тысяч семей Вологодчины получают выплаты на первого ребенка

В Вологодской области с начала года возросло число семей, получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка с 7,5 тысячи до 10,4 тысячи. Об этом сообщила замгубернатора Лариса Каманина.

Размер выплаты составляет 13638 рублей. На проект выделено более миллиарда рублей с начала года. Помощь оказывается с первого дня ребенка и до достижения им 3 лет. Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения (меньше 30648 рублей на человека). Для расчета среднедушевого дохода берутся доходы семьи за 12 месяцев, предшествующих шести месяцам до месяца подачи заявления. Например, если за выплатой обратиться в ноябре 2022 года, то для расчета будет взят доход за период с мая 2021 года по апрель 2022-го.

До момента, когда ребенку исполнится один год, два года, а затем – и на третий год - выплату необходимо продлевать. Для этого нужно подать заявление и подтвердить доход. Обратиться с заявлением о назначении выплаты можно через портал Госуслуг, МФЦ или филиалы Центра социальных выплат.