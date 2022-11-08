Череповецкий сотрудник Росгвардии умер при сдаче нормативов

Сотрудник сдавал нормативы в спортзале УМВД Череповца и погиб. О ЧП сообщает портал «ГородЧе».

Сегодня областное управление Росгвардии сообщало, что сотрудники и военнослужащие подразделений Управления Росгвардии по Вологодской области приступили к сдаче итоговой проверки за 2022 год.

Росгвардейцы сдавали зачеты по специальной, физической, правовой и военно-политической подготовке.

Одному из экзаменуемых в спортзале стало плохо. Коллеги вызвали скорую помощь, до ее приезда сами пытались реанимировать пострадавшего. Однако усилия товарищей и врачей не дали результатов - мужчина скончался.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Проводится служебная проверка.