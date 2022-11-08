В Череповце 9 ноября состоится прощание с легендарным фотографом Николаем Ветровым

В Череповце в больнице скончался известный фотограф Николай Викторов. Ему было 70 лет. 30 из них он отработал в городской газете «Коммунист».

«Николай проявил себя не только в газетной фотографии. Он первым в Череповце стал снимать обнаженную натуру. В зрелые годы Николай Иванович открыл в себе талант педагога и живописца, а также стал активным пользователем интернета и соцсетей, благодаря которым нашел поклонников своего творчества по всему миру. Особенно он любил жанр натюрморт, умея видеть красоту во всём», - пишет газета "Речь".

Прощание с Николаем Викторовым состоится 9 ноября в 10 часов на Леднева, 8.