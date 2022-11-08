В Череповце закрыта часть парковки у Ледового дворца

В Череповце часть парковки у Ледового дворца закрыта. Это сделано для того, чтобы начать реконструкцию парка «Серпантин». Она продлится как минимум всю зиму.

Как сообщает официальный сайт Череповца, закрыта треть парковки, которая ближе к „Ленте“.

Здесь будут размещены стройматериалы и техника. Остальная часть парковки будет работать, как обычно. Там могут оставлять машины Ледового дворца. Еще автомобили можно оставлять на парковках вдоль улицы Годовикова, у ТЦ „Лента“ и аквапарка „Радужный“. Об этом сообщил председатель спорткомитета Александр Мурогин.