В Вологде принимают заявления от многодетных семей по выплате денег вместо земельных участков

С 1 ноября по 20 декабря 2022 года в Вологде принимают заявления и документы о повторном предложении единовременной денежной выплаты от граждан, имеющих троих и более детей, состоящих на учете для индивидуального жилищного строительства.

Напомним, с декабря 2011 года предоставляются земельные участки многодетным семьям. Недавно введено новшество: вместо участка можно получить единовременную денежную выплату. Сейчас сумма составляет 223 400 рублей.

Цели, на которые можно направить сумму, ограничены законом. Деньги могут пойти на приобретение по договору купли-продажи жилого помещения и (или) земельного участка; оплату цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома (жилого дома); оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (жилого дома) и др.

Сейчас в областной столице на учете стоит 3079 многодетных семей. Из них 792 еще не реализовали свое право. Если по какой-либо причине семья не хочет брать участок, она может подать заявление на получение единовременной денежной выплаты.

Как сообщили в Департаменте градостроительства Администрации Вологды, земельные участки для строительства индивидуального жилья на территории города получили 864 многодетные семьи, из них в 2022 году предоставлены 39 земельных участков. В рамках лимитов бюджетных средств Вологодской области, выделенных для городского округа города Вологды на 2022 год, многодетным семьям предоставлено 48 единовременных денежных выплат взамен предоставления земельных участков.

Заявления о повторном предложении единовременной денежной выплаты принимаются Департаментом градостроительства Администрации города Вологды по электронной почте dg@vologda-city.ru либо посредством почтового отправления на адрес: Вологда, ул. Ленина, д. 2. Информацию по вопросам, связанным с реализацией закона Вологодской области № 3627-ОЗ, можно получить по телефону 72-21-47, сообщает официальный сайт Вологды.