Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 8:42

На Вологодчину пришло тепло

Температура здесь соответствует октябрю
Иван Чухнин
Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

На Вологодчину вновь приходит тепло: в ночь на 7 ноября в регион пришел тёплый фронт атлантического циклона. Прохождение атмосферного фронта сопровождалось выпадением снега и гололёдами. Но дальнейшее повышение температуры приведет к полному сходу снежного покрова. Об этом заявили специалисты вологодского Гидрометцентра.

В ночь на 8 ноября на западе и в центре Вологодчины ночные температуры стали положительными или близкими к нулю.

Осадки выпадают и в виде дождя и снега.

С 8 ноября температура будет только повышаться - воздух прогреется до +5,+7 градусов. Пройдут небольшие умеренные дожди, в отдельных районах не исключены туманы. "Температурный фон превысит норму на четыре и более градусов и будет соответствовать по своим значениям середине октября", — добавили синоптики.