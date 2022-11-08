На Вологодчину пришло тепло

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

На Вологодчину вновь приходит тепло: в ночь на 7 ноября в регион пришел тёплый фронт атлантического циклона. Прохождение атмосферного фронта сопровождалось выпадением снега и гололёдами. Но дальнейшее повышение температуры приведет к полному сходу снежного покрова. Об этом заявили специалисты вологодского Гидрометцентра.

В ночь на 8 ноября на западе и в центре Вологодчины ночные температуры стали положительными или близкими к нулю.

Осадки выпадают и в виде дождя и снега.

С 8 ноября температура будет только повышаться - воздух прогреется до +5,+7 градусов. Пройдут небольшие умеренные дожди, в отдельных районах не исключены туманы. "Температурный фон превысит норму на четыре и более градусов и будет соответствовать по своим значениям середине октября", — добавили синоптики.