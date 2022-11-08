В Череповце ищут трактористов на "Беларус"

Череповецкие коммунальщики в 2023 году намерены купить новую технику для уборки города. Сейчас чиновники мониторят рынок техники для уборки города, сравнивая предложения по соотношению «цена — качество», а также оценивают ремонтопригодность и эффективность. По словам мэра - среди вероятных покупок - "Беларус"

«Главный фаворит — усовершенствованный трактор „Беларус“. Здесь, кроме яркой внешности, улучшенная эргономика кабины, яркие фары и кондиционер. Конечно, это поколение техники кувалдой в поле уже не отремонтируешь, зато условия труда водителя — на зависть многим. На эту технику „Спецавтотранс“ сейчас ищет трактористов», — рассказал Вадим Германов ВКонтакте.

Череповчане уже дают советы под постом мэра. Например, рекомендуют покупать небольшие тракторы Минского завода, чтобы сохранить тротуары и газоны.