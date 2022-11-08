В Вологодском районе сгорел хлев для овец

Хлев существенно пострадал от пожара.

Под Вологдой горел загон с овцами. Животных пришлось спасать через окно.

О ЧП сообщили в областном управлении МЧС. 8 ноября в полночь поступило сообщение о возгорании в деревне Погорелово Сосновского поселения. Горела одноэтажная деревянная постройка. Там хранилось сено и содержались овцы. На место выехали пять пожарных машин, 19 человек личного состава. Здание площадью 30 квадратных метров практически уничтожено - сгорела крыша сарая, повреждены стены.

Животные отделались испугом - их хозяин сумел вытащить через окно.

Причиной пожара называется умышленный поджог, но, возможно, это неосторожное обращение с огнем.