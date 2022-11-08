Прокуратура и суд лишили вологодского наркомана водительских прав

В Вологодской области права у наркомана отняли через суд. Лишь суд обязал водителя сдать в ОГИБДД водительское удостоверение.

Житель Верховажского района имел водительское удостоверение на категории «В» и «С». Однако он состоял на учете в наркологическом кабинете.

Управление данным гражданином транспортными средствами создавало реальную угрозу возникновения ДТП, причинения вреда жизни и здоровью граждан, либо имущественного ущерба.

Поэтому прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о прекращении действия права управления данным водителем транспортными средствами.

Верховажский районный суд удовлетворил исковые требования, обязав ответчика сдать в ГИБДД водительское удостоверение.