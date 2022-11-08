У 29 пешеходных переходов в Вологде улучшат освещение

В Вологде подводят дополнительное освещение к 29 пешеходным переходам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Все работы подрядчик должен выполнить до 7 декабря. Общая стоимость работ оценивается в 3,5 млн рублей. Дополнительное освещение - это в первую очередь вопрос безопасности. Участки вошли в список на основе мониторинга, проведенного городскими властями, а также с учетом обращений жителей. Везде будут поставлены энергосберегающие светодиодные светильники с более ярким светопотоком.

По программе пешеходные переходы получат дополнительное освещение по следующим адресам:

1. ул. Кирова - ул. Авксентьевского;

2. ул. Беляева - ул. Дзержинского;

3. ул. Чернышевского, 84 (у «Макси»);

4. ул. Северная - ул. Дальняя;

5. ул. Герцена - ул. Первомайская;

6. ул. Пролетарская - ул. Благовещенская;

7. ул. Преминина, д. 4;

8. ул. Можайского, д. 56;

9. ул. Можайского, д. 63;

10. ул. Некрасова - ул. Комсомольская;

11. ул. Благовещенская - ул. Воровского;

12. ул. Чехова (у ВОМЗ);

13. ул. Преображенского, д.41а;

14. ул. Ленинградская - ул. Республиканская;

15. ул. Трактористов - ул. Медуницинская;

16. ул. Медуницинская, д. 15;

17. ул. Казакова, д. 10;

18. Пошехонское ш., д. 28;

19. ул. Петрозаводская - ул. Московская;

20. Советский пр.- ул. Левичева;

21. ул. Пушкинская, д. 25;

22. ул. Горького - ул. Фрязиновская;

23. с. Молочное, ул. Ленина - ул. Мира;

24. ул. Клубова, д. 120;

25. Пошехонское ш. д. 44;

26. Пошехонское ш. - ул. Псковская;

27. ул. Ловенецкого, д. 20;

28. ул. Гагарина - ул. Гончарная;

29. ул. Ярославская, д. 34б