У 29 пешеходных переходов в Вологде улучшат освещение

В Вологде подводят дополнительное освещение к 29 пешеходным переходам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Все работы подрядчик должен выполнить до 7 декабря. Общая стоимость работ оценивается в 3,5 млн рублей. Дополнительное освещение - это в первую очередь вопрос безопасности. Участки вошли в список на основе мониторинга, проведенного городскими властями, а также с учетом обращений жителей. Везде будут поставлены энергосберегающие светодиодные светильники с более ярким светопотоком.
По программе пешеходные переходы получат дополнительное освещение по следующим адресам:
1. ул. Кирова - ул. Авксентьевского;
2. ул. Беляева - ул. Дзержинского;
3. ул. Чернышевского, 84 (у «Макси»);
4. ул. Северная - ул. Дальняя;
5. ул. Герцена - ул. Первомайская;
6. ул. Пролетарская - ул. Благовещенская;
7. ул. Преминина, д. 4;
8. ул. Можайского, д. 56;
9. ул. Можайского, д. 63;
10. ул. Некрасова - ул. Комсомольская;
11. ул. Благовещенская - ул. Воровского;
12. ул. Чехова (у ВОМЗ);
13. ул. Преображенского, д.41а;
14. ул. Ленинградская - ул. Республиканская;
15. ул. Трактористов - ул. Медуницинская;
16. ул. Медуницинская, д. 15;
17. ул. Казакова, д. 10;
18. Пошехонское ш., д. 28;
19. ул. Петрозаводская - ул. Московская;
20. Советский пр.- ул. Левичева;
21. ул. Пушкинская, д. 25;
22. ул. Горького - ул. Фрязиновская;
23. с. Молочное, ул. Ленина - ул. Мира;
24. ул. Клубова, д. 120;
25. Пошехонское ш. д. 44;
26. Пошехонское ш. - ул. Псковская;
27. ул. Ловенецкого, д. 20;
28. ул. Гагарина - ул. Гончарная;
29. ул. Ярославская, д. 34б