В Вологодской области закрывается навигация маломерных судов

В Вологодской области закрывается навигация для маломерных судов. С 9 ноября в восточных районах области закрывается навигация для маломерных судов, а с 14 числа – в западных и центральных, а также в Вологде и Череповце. Об этом сообщил и.о. председателя Комитета гражданской защиты и социальной безопасности Сергей Кашин. Вот что он, в частности, сказал:

«В среду, 9 ноября, навигация закрывается на востоке области – в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Кич.-Городецком, Никольском, Нюксенском, Сямженском, Тарногском и Тотемском районах. С 14 ноября закроют навигацию в Бабаевском, Белозерском, Вашкинском, Вологодском, Вытегорском, Грязовецком, Кадниковском, Кирилловском, Междуреченском, Сокольском, Усть-Кубинском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском, Череповецком, Шекснинском районах, Вологде и Череповце».

Лодочные переправы будут открыты для обеспечения жизнедеятельности малых населенных пунктов региона. Комитет уже согласовал заявки для Орловского, Опокского и Заречного сельских поселений Великоустюгского района, поселков Копылово, Игмас и деревни Красавино Нюксенского района.