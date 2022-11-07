В Череповце переоборудуют городской причал. Там установят навесы и сделают парковку.

Проект благоустройства причала на улице Парковой разработала группа «ШАГИ».

Согласно проекта, на причале сделают зону для отдыха: там разместят навес и скамейки, появятся павильоны для продажи сувениров и вологодских продуктов. На территории появятся деревья и кустарники.

Кроме того, на причале зажгут световую надпись «Череповец» - она сейчас установлена на перекрестке улиц Сталеваров и Ленина. "Световая конструкция будет частью фотозоны на фоне Октябрьского моста. Рядом с причалом оборудуют парковку для автобусов и автомобилей", - поясняют в мэрии.

Пока территория находится в неудовлетворительном состоянии, а сюда прибывает немало туристов на теплоходах.

Работы планируется выполнить в 2023 году.