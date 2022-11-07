В Череповце осудили убийцу преподавателя университета

В Череповце оглашен приговор 44-летнему мужчине, который убил преподавателя военного университета.

В феврале 2022 года мужчины отмечали новоселье, затем гости решили продолжить данное мероприятие в квартире их друга-преподавателя.

Когда все гости ушли, между одним из друзей и хозяином квартиры из-за разных взглядов в военной политике государства произошла ссора. В ходе которой друг избил преподавателя, а потом задушил.

Действия подсудимого квалифицированы по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал частично, пояснил, что умысла убивать у него не было, он просто хотел успокоить потерпевшего.

Сотрудники станции скорой медицинской помощи показали, что приехав на место преступления, они увидели, что подсудимый, сидя на полу, плакал, просил скорее его арестовать, был расстроен и подавлен.

Череповецкий городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

С подсудимого в пользу матери потерпевшего суд постановил взыскать 1 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.