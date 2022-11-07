Из Череповце отправлена очередная партия помощи российским воинам

В Череповце собрали очередную партию гуманитарной помощи. Она отправилась в Белгородскую область для тех, кто сейчас находится на передовой. Об этом сообщил мэр Вадим Германов ВКонтакте. Закупалась и необходимая для воинов техника.

«Для войск закуплены 12 квадрокоптеров, 300 раций, 60 портативных газовых плиток, 50 печей, 13 бензопил, 50 биноклей. Это далеко не полный перечень. Сейчас он включает уже 63 позиции того, что поможет нашим парням жить в полевых условиях», – сообщил градоначальник.

Напомним, пожертвования на покупку снаряжений солдатам принимала автономная некоммерческая организация «Мамы Череповца рекомендуют». Общий объем помощи уже превысил 11 миллионов рублей. Сбор будет продолжен.