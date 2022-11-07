Вологжанка благодарит незнакомца за спасение от насильников

Трогательная благодарность появилась в соцсетях Никольска.

«Хочу сказать огромное спасибо парню, который помог мне в парке. Я была в шоке и не могла сказать лично. Двое парней с издёвками домогались до меня, а он просто проходил мимо и надавал им по морде. Пока я, дура, вытирала слёзы, он ушёл. Спасибо тебе, мой спаситель! Я хочу, чтобы у тебя всё было хорошо», — такое анонимное сообщение появилось на минувших выходных в группе «Говорит Никольск».

Земляки поддержали неизвестную женщину.

«Какой хороший парень. Молодец!», «Слава богу, хорошие люди ещё не перевелись», «Побольше бы таких», — откликнулись они.

Домогателями должны бы заняться полицейские.