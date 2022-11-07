В Вологодской области за год добудут почти 3000 лосей

31 октября завершился сезон охоты на барсука. Однако продолжается сезон охоты на другие виды диких животных, в том числе на пернатую дичь, пушнину, копытных и медведя. Так, с 15 сентября доступная охота на все возрастные группы лося. Напомним, до середины сентября можно было добывать только взрослых самцов. Как сообщает облохотдепартамент, лимит добычи лося в сезоне охоты 2022-2023 года в регионе составляет 2990 особи при общей численности популяции порядка 48 тысяч.

«Этот период особенно популярен среди охотников. Именно сейчас можно использовать загонный метод, когда в процессе участвуют несколько человек. Для добычи лося требуется обладать высокой степенью профессионализма. Но всегда стоит помнить, что существующие правила разработаны не только для того, чтобы не допустить повального истребления животных, но и для безопасности самих охотников», - подчеркнул начальник Облохотдепартамента Олег Кислицын.

Все лица, принимающие участие в коллективной охоте, обязаны носить светоотражающие жилеты красного, желтого или оранжевого цвета. При загоне запрещено использовать транспортные средства, стрелять по неясно видимой цели и вдоль линии стрелков. Раненого зверя следует нагнать и добрать, на это отводится один день.