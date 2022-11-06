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НовостиОбщество6 ноября 2022 15:30

250 детей вологодских мобилизованных отдохнули на осенних каникулах в лагерях

В регионе работали 34 объекта отдыха для школьников
Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области более тысячи школьников съездили на отдых в детские лагеря на осенних каникулах, в том числе дети из домов-интернатов и малообеспеченных семей. Также 250 из них — дети из семей мобилизованных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Детей на отдых принимали 34 объекта, в том числе санаторий «Адонис» в Череповце, лагерь «Лесная сказка». Специалисты разработали для школьников профильные программы гуманитарной, патриотической, естественно-научной, художественной направленности.