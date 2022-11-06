У вологжан за неделю изъяли 8 единиц оружия

Фото: Предоставлено Росгвардией

В Вологодской области за прошедшую неделю сотрудники Росгвардии провели около ста проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Правоохранителя выявлено 22 административных правонарушения, 8 единиц оружия изъято, еще 3 единицы оружия сдано добровольно.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии напомнили вологжанам, что для получения лицензии на оружие необходимо пройти медосвидетельствование. Владельцы оружия обязаны проходить освидетельствование раз в 5 лет. Эту процедуру проводят только государственные и муниципальные организации здравоохранения. Все сведения вносятся в единую информационную систему, в том числе и заболевания, препятствующие владению оружием.