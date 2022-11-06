Вологжанин ограбил флориста на трёхсотрублёвый букет для любимой женщины

В Вологде в суд направлено уголовное дело в отношении вологжанина, обвиняемого в разбойном нападении на флориста. Преступление произошло в сентябре в одном из цветочных павильонов на улице Ленинградской.

Мужчина около 9 часов вечера зашел в магазин, чтобы забрать заказанный им букет на сумму 338 рублей 20 копеек. Однако оплачивать товар он не стал: вместо этого достал из куртки нож, направил его на продавца, забрал букет и скрылся.

Когда вологжанина задержали, он признался, что был пьян и всю ночь гулял по городу. Под утро решил сделать жене сюрприз - букет цветов. Денег у него не было, зато был нож. Похищенные цветы были изъяты в квартире подозреваемого и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Нож нашли за мусорными контейнерами во дворе его дома.

Подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы.