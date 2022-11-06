Строящаяся в Вологде на улице Преминина школа за 1,4 млрд откроется в 2023 году

Фото со страницы губернатора

В Вологде в микрорайоне Бывалово продолжается строительство новой школы из четырех корпусов на 1224 места. В новое здание переедет школа № 41, а в ее старом корпусе разместится школа №3. На инфраструктурный объект выделили 1,4 млрд рублей. Открыться учреждение должно в следующем учебном году. Губернатор Олег Кувшинников проинспектировал ход работ.

На данный момент подрядчик готовится закрыть контур школы, чтобы провести в нее тепло. Готовится дренаж вокруг здания и будущего школьного стадиона. Работы идут с опережением графика.

«Строительный бум образовательных объектов продолжается: это девятая школа за последние шесть лет, которая строится в Вологодской области. На сегодняшний день строительная готовность новой школы 40 %. Уже построены все три этажа, сейчас идет монтаж кровли. Школа суперсовременная: огромный актовый зал почти на 650 мест, два бассейна, столовая более чем на 500 мест. Это школа-мечта», — отметил глава регион.

В здании разместят актовый зал на 650 мест (например, в кинотеатре «Ленком» всего 552 посадочных места). Для старшеклассников оборудуют отдельный буфет, установят аппарат по изготовлению пельменей и печи для пиццы. В новой школе будут два спортзала и два бассейна - для взрослых и для малышей.

Кстати, к 1 сентября 2024 года в Вологде построят ещё одну школу в мкр-не Прилуки.