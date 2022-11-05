Двое детей и двое мужчин избили вологжанина до смерти

В Вологде 29 октября в больнице от множественных травм скончался 28-летний местный житель. Следователи подозревают, что к смерти мужчины причастны двое подростков 16 и 17 лет, а также двое 25-летних вологжан. Подробности инцидента сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

В ночь с 24 на 25 октября пьяные подозреваемые встретили на улице Щетинина знакомого им потерпевшего. Они из личной неприязни напали на мужчину, избили его и бросили умирать.

Следователи считают, что избиение совершалось на протяжении нескольких часов, при этом один из мужчин экзекуцию снимал на телефон.

Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Оказалось, что некоторые из фигурантов этого дела ранее привлекались к административной и уголовной ответственности. Расследование уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего" продолжается.