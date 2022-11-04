Жительница Шексны случайно зарезала гостя в подъезде

В Шексне прошел суд над местной жительницей, которая зарезала в коридоре общежития своего гостя. Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Трагедия произошла в доме на улице Сапожникова вечером 1 июля. Хозяйка одной из комнат распивала спиртные напитки в компании мужчины. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора, и дама выгнала гостя в подъезд. Однако вологжанин захотел вернуться к застолью и начал настойчиво стучать в дверь. Тогда женщина схватила кухонный нож, открыла дверь и нанесла несколько ударов по телу нежеланного гостя. Мужчина скончался от полученных ранений в больнице.

Суд назначил вологжанке 6 лет колонии общего режима за "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".